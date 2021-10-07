Гид покупателя: особенности выбора промышленной плиты для современной кухни

Посещение ресторана или кафе у нас ассоциируется с вкусной и ароматной едой. Накормить вкусно и быстро – главная задача такого заведения. На современной кухне присутствует большое количество разнообразной техники. При выборе оборудования для профессиональной кухни, в первую очередь речь идет о плите.

На рынке представлен разнообразный ассортимент https://dsto.com.ua/pliti, поэтому специалисты компании DSTO рассказывают на что следует обращать внимание при их выборе.

Особенности выбора промышленной плиты

Принципы работы бытовых и промышленных плит остаются теми же, — отмечают эксперты компании. Поэтому существуют электрические и газовые их варианты. Однако в промышленном варианте объемы приготавливаемой пищи в несколько раз превышают обычные бытовые потребности, при этом очень важна скорость приготовления блюд. Таким образом, использование газовой плиты на протяжении длительного времени не очень удобно по следующим причинам:

специфика подключения – обязательное наличие проведенных газовых труб;

газ быстро сжигает кислород и как следствие в таком помещении трудно дышать, а потому необходима дополнительная вентиляция;

присутствие открытого огня на кухне предусматривает постоянный контроль во избежание внезапных возгораний.

Поэтому, все чаще пальму первенства отбирают промышленные электрические плиты.

Виды и характеристики электрических плит

Следует начать с того что выбор электрической плиты для любого заведения общественного питания зависит в первую очередь от пропускной способности. В соответствии с этим определяют мощность и габариты выбранного оборудования. Рабочая поверхность промышленной электрической плиты позволяет осуществить практически весь процесс тепловой обработки продуктов. И все – таки при выборе стоит учитывать некоторые особенности:

обратите внимание, что электрические плиты бывают с духовкой, без духовки, а также настольные. Если для приготовления пищи, достаточно духового шкафа, то плита с духовкой уже не нужна. В случае отсутствия достаточного места для установки – выбирайте настольную плиту.

стоит учесть также мощность и габариты выбираемой техники, а также количество конфорок, необходимое для одновременного приготовления нескольких блюд. Для небольших заведений общественного питания есть возможность выбрать плиту с двумя или четырьмя конфорками. Для больших заведений подойдут модели с шестью конфорками. Не надо забывать про мощность – не каждая электросеть выдержит такую нагрузку. Поэтому, обязательно обращайте внимание на эту характеристику, прежде чем купить.

не забывайте также о том, что промышленные электрические плиты бывают конфорочные и со сплошной стальной поверхностью. Последний вариант дает возможность готовить одновременно несколько блюд, перемещая кастрюли и сковородки по всей поверхности на свое усмотрение или по надобности.

Что касается типа поверхности электрической промышленной плиты, то можно купить следующие:

С ТЕНовой поверхностью – в таких плитах нагревание происходит через ТЭН, который может укладываться в разных формах (квадратной, круглой или прямоугольной).

Со стеклокерамической поверхностью – у них бывают разные нагревательные элементы, но все они очень экономно употребляют электроэнергию. Именно поэтому такие плиты становятся все более популярными.

Индукционные плиты – особенность состоит в том, что за счет излучаемого электромагнитного поля нагревается дно кастрюль и сковородок. Однако эта кухонная утварь должна быть особенной – с намагничивающим дном. Такие плиты пока редкие гости на профессиональных кухнях, однако быстро завоевывают рынок, поскольку скорость нагревания на таких плитах максимальная.

Вся профессиональная техника для кухни изготавливается в основном из нержавеющей стали и электрические плиты не исключение. Этот материал стойкий к повреждениям, а также неприхотлив в уборке.

Чтобы купить подходящую модель промышленной электрической плиты, стоит также учитывать особенности помещения, чтобы удачно ее разместить. Именно поэтому на рынке существуют следующие разновидности:

модульные (являются частью сплошной линии готовки);

пристенные (монтируются исключительно возле стен);

отдельно стоящие (возможна установка в любом удобном месте помещения).

Современные модели также комплектуются дополнительными функциями: контроль нагрева и закипания, таймер и автоматическое выключение в случае перегрева.

Итак, чтобы правильно выбрать и купить промышленную электрическую плиту нужно учесть особенности и габариты помещения, нагрузку на пропускную способность кухни, а также необходимость комплектации духовкой.