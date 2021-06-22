Гид потребителя: отопление дровами – особенности и преимущества

Дрова – это самый древний и экологичный способ получения тепла. Несмотря на все современные достижения, дровяное отопление не потеряло своей актуальности и по сей день. А отопительное оборудование новых поколений делает использование древесины максимально удобным и эффективным. Во многих регионах это также самый доступный вид топлива, при этом в отличие от газа или электроэнергии – абсолютно автономный, отмечают специалисты компании DROVA-KIEV.

Основные преимущества использования дров для отопления

Древесину можно заготовить самостоятельно или приобрести в специализированных компаниях. К купить дрова сегодня можно даже через интернет. Во время сжигания топлива выделяется ровно столько же углекислого газа, сколько во время естественного гниения дерева в лесу. Потому оно не наносит никакого ущерба и не вносит дисбаланс в экологию. После сгорания остается зола, которую можно использовать в хозяйственных целях. Это источник ценных минералов, который может стать хорошим удобрением для растений, как комнатных, так и в саду или огороде.

Древесина – воспроизводимое сырье, которое не требует существенных энергозатрат при добыче и переработке. Особенно, если вы покупаете топливо у местных заготовителей, а они берут материал в возобновляемых питомниках.

Как правильно выбирать дрова?

На качество топлива влияет порода древесины, влажность и общее состояние поленьев, отмечают специалисты компании. Оптимально использовать дрова текущего или прошлого заготовительного сезона с влажностью 15-20%. Так их теплотворность будет самой высокой, а выделение дыма будет минимальным. Поленья должны быть ровными, однородными, без трухи, гнили и других дефектов.

Универсальными считаются дубовые дрова, но другие породы также заслуживают внимания, так как часто обладают полезными индивидуальными свойствами. Также нужно учитывать, где и для каких целей вы будете применять топливо:

для бань и паровых котлов часто покупают сосну;

для каминов, топливных печей, кухонных топок часто используют березу, дуб;

для газогенераторных печей подходит осина и ель.

Осина ценится за способность очищать дымоход от сажи – дрова горят быстро, но высокая температура сгорания способствует выгоранию копоти в дымоходе. Также она создает минимум нагара сама. Дуб характерен длительным горением и продолжительной поддержкой тепла в доме или температуры печки для приготовления пищи.

Для приготовления пищи рекомендуют использовать дуб. Но также для этих целей отлично подходят дрова из фруктовых деревьев. Гурманы даже предпочитают одни породы другим, в зависимости от продукта и способа его приготовления. Например, для копчения рыбы зачастую рекомендуют использовать яблоню, а для свинины вишню.

Заготовка и хранение

У нас дрова заготавливают круглый год, но оптимальным считается время с декабря по февраль, когда все процессы жизнедеятельности застывают, а лишняя влажность быстро вымораживается на морозе. Стоит учитывать также то, что породы имеют разное время для оптимальной просушки. Например, тополь и пихта готовы к использованию уже через год. Береза прекрасно разгорается, даже будучи свежеспиленной. Бук, ясень и плодовые деревья желательно сушить 1,5-2 года.

Хранение древесного топлива не вызывает трудностей. Поленья можно держать, как в сухом проветриваемом помещении, так и сложить поленницу на улице. Для уличной поленницы нужно подготовить настил, укрытие от осадков и с подветренной стороны. Проще всего сложить ее вдоль одной из стен дома или сарая. Если местом для хранения был определен подвал, в него можно складывать только предварительно просушенные дрова.

Интересные факты

Дрова – это не только природное топливо, но и источник хорошего настроения и крепкого здоровья. Полена в доме улучшают его микроклимат, источают тонкий аромат свежести и леса. Некоторые породы оказывают профилактику заболеваний дыхательных путей, простуд. Особенно специалисты отмечают полезные свойства фитонцидов сосны, ели, дуба, березы.

Потрескивание древесины в камине или печке при активном горении оказывает расслабляющий, умиротворяющий эффект, способствует психологической разгрузке. Особенно это заметно при наличии открытого живого пламени, так что многие люди стараются возвести в доме классический камин, несмотря на огромное разнообразие современных альтернатив.

С точки зрения пожарной безопасности дрова также выигрывают. Они не возгораются сами, не загорятся от случайной искры. Часто их складывают прямо возле печки, чтобы быстро докинуть в топку, в случае необходимости.