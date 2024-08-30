Комітет Ради підтримав оновлену версію законопроєкту про підвищення податків: основні зміни

Доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%

Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу доопрацьований законопроєкт №11416-д про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«За» проголосували 17 членів комітету, «проти» – 2. Як зазначив Гетманцев, була тяжка дискусія щодо вилучення норми про податок 50% на банки. Депутати виступили за це, проти виступили НБУ та Мінфін, також категорично проти цієї норми виступає МВФ.

Доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи;

встановлення військового збору для фізичних осіб підприємців – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Голосування законопроєкту у залі Верховної Ради заплановане на наступний тиждень.

За словами депутата, передбачається також розробка окремого законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду Держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів разом з представниками Нафтогазової асоціації України та «Укрнафти» дійшли згоди провести додаткових розрахунки для визначення розміру авансового внеску з податку на прибуток для платників, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості і може призвести до розколу всередині «Слуги народу». // Главком