Концерни BMW та Audi обмежили доступ до свого програмного забезпечення для росіян
Німецькі автоконцерни BMW та Audi обмежили доступ до свого програмного забезпечення (ПЗ) для російських дилерів. Аналогічні заходи раніше вжив Mercedes-Benz.
Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Про відключення від програмного забезпечення компанії BMW повідомив найбільший російський дилерський центр цієї марки “БорисХоф”. Тепер російські користувачі не зможуть зробити дублікат ключів, є й інші складнощі. Співробітник відділу техобслуговування сказав, що зараз невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику. Своєю чергою, у дилерському центрі “Автодом” зазначили, що доступ до онлайн-сервісів BMW здійснюється через “додаткові резервні канали”.
В одному з дилерських центрів Audi розповіли, що доступ до ПЗ обмежений вже два місяці. Це призвело до проблем із програмуванням дублікатів ключів, а також із встановленням деталей, “де потрібно програмування, – блоки управління, коробка передач, парктроніки й інше”.
Німецький автоконцерн Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від власного програмного забезпечення.Tweet