В результате пандемии COVID-19 изменилось отношение людей к платежам через интернет

С середины марта 2020 года пандемия коронавируса изменила образ жизни людей и способы ведения общественной деятельности по всему миру. Ограничение физических встреч привело к быстрой и всеобъемлющей цифровой трансформации общества.

Новая ситуация также оказывает очень сильное влияние на рынок платежей, но окончательные ожидания в значительной степени зависят от распространения вируса, здоровья населения и эффективности фискальных, денежных и более широких ответных мер общественности. В связи с єтим все больше и больше людей открывают для себя преимущества оплаты счетов с помощью онлайн-сервисов коммунальные платежи в Киеве уже оплачиваются, в большинстве случаев посредством интернета или платежных терминалов, такая же тенденция наблюдается и в других городах страны, — отмечают эксперты компании EasyPay. Все меньше людей хотят стоять в очередях в почтовых и банковских отделениях, чтобы оплатить счета, когда это можно сделать не выходя из дома.

Пандемия изменила отношение людей к платежам через интернет

За десять лет доля населения, совершающего покупки в Интернете, почти удвоилась, а во время социального дистанцирования, связанного с борьбой с COVID-19, дальнейший рост онлайн-покупок и оплаты счетов. Изменит ли пандемия цифровое поведение потребителей в долгосрочной перспективе и, как следствие, трансформирует цифровой банкинг?

Потребители, которые когда-то сопротивлялись покупкам в Интернете и ходили оплачивать коммунальные счета на почту или в банк, были вынуждены из-за карантинов принять это как новую реальность. Узнав о преимуществах покупок и платежей в Интернете, они с меньшей вероятностью вернутся к старым привычкам, — отмечают эксперты компании.

Изменения, безусловно, будут заметны в банках, которым придется наладить более тесное сотрудничество со своими клиентами по электронным каналам, что потребует развития новых цифровых каналов и маркетинга. Кроме того, банкам необходимо будет внедрять технологии следующего поколения и постоянно предоставлять новые цифровые услуги своим клиентам, таким образом пытаясь догнать развивающиеся платежные сервисы.

Некоторые способы оплаты будут затронуты больше, чем другие. Опасения по поводу заражения через банкноты привели к сокращению снятия наличных в банкоматах более чем на 50% во многих европейских странах во время кризиса. А вот бесконтактные платежи резко выросли. Несмотря на различные попытки физически очистить деньги (например, с помощью ультрафиолетовых лучей, озона и различных нагревательных процессов), использование наличных постоянно сокращается. Это происходит и в Украине. Во время пандемии среди населения существовали опасения по поводу возможности передачи инфекции с помощью банкнот и монет.

В результате COVID-19 количество бесконтактных платежей также увеличилось

Во время пандемии бесконтактные платежи, безусловно, являются наиболее важным методом оплаты с точки зрения защиты от заражения, к таковым относятся:

платежная кредитная или дебетовая карта;

мобильный телефон;

цифровой кошелек или приложение.

Независимо от того, оправданы ли опасения по поводу распространения вируса через банкноты и монеты, такая точка зрения меняет платежные привычки потребителей. Однако продвижение использования цифровых платежей больше не означает универсальный доступ для всех пользователей, поскольку некоторые, особенно пожилые пользователи, часто не имеют возможности или доступа к этому способу оплаты.