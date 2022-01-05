На какие квартиры в Полтаве упадет спрос: антирейтинг 2022

Ушедший 2021 год был не из простых. Пандемия внесла серьёзные изменения в привычную жизнь рядовых полтавчан. Это также отразилось на положении дел в сфере недвижимости.

Мы решили разузнать у экспертов, на какое, по их мнению, жильё резко упадёт спрос.

Необычная и малофункциональная планировка

Анализ последних лет наглядно продемонстрировал, что покупатели чаще всего хотят купить квартиру в Полтаве уже с функциональным планировочным решением. Отчасти это вызвано ценовой политикой, реализуемой при сдаче так называемых новостроек. Их цель очевидна – получить как можно больше «функциональной» площади за свои деньги.

Именно это служит причиной того, что квартиры с нестандартной планировкой сейчас практически не востребованы.

К числу таких недостатков можно отнести:

Низкая высота потолков;

Недостаток естественного света;

Узкие комнаты прямоугольной формы;

Маленькие кухни и ванные комнаты;

Наличие проходных комнат;

Отсутствие ремонта

Были опубликованы статистические данные, согласно которым квартиры без ремонта практически не рассматриваются в качестве потенциальной покупки. В то же время продажи жилья с ремонтом выросли более чем на 65%. Как показывает практика многие не готовы тратить лишние средства и предпочитают брать «отделку под ключ».

Студии (малометражки)

Казалось бы, что рост цен на недвижимость должен был увеличить спрос на подобные предложения, однако на деле всё оказалось иначе. И опять причиной тому стал «Covid»: перейдя на удалённый режим работы, людям просто неудобно работать и жить в таких условиях. Крайне непросто погрузиться в рабочий процесс, когда поблизости родные и близкие, дети и домашние хлопоты.

Всё чаще люди изъявляют желание о наличии помещения (кабинета) для работы, поэтому проекты с «коворкингом» являются наиболее предпочтительными.

Слишком большие площади

Несмотря на вышеперечисленные факторы, вопрос цены всё равно остаётся основополагающим. Немногие могут позволить себе жилплощадь в 150-200 квадратных метров.

Отмечается смещение интересов в сторону загородных домов и таунхаусов с полностью подключенными коммуникациями, охраной, собственными парками и зонами отдыха, где можно было бы провести время в условиях эпидемиологических ограничений.

Неоправданно высокая стоимость

Такие объекты занимают лидирующее место в нашем «антирейтинге». Как отмечают риелторы, около трети из всех предложений, представленных на рынке, не могут быть проданными из-за завышенных ценников. Данные объявления месяцами остаются без внимания, что, в конце концов, заставляет продавцов значительно уменьшить стоимость или же вовсе отказаться от продажи.

Высокие этажи

Преимущество отдаётся этажам с 4-го по 10-ый, так как размер переплаты за «потрясающий вид сверху» может достигать 15-20%. Популярность высотных зданий падает, всё меньше граждан готовы платить за панорамные виды.

Слаборазвитая инфраструктура

Необходимо наличие парковок, физкультурно-оздоровительных и культурных комплексов, супермаркетов, школ и детских садов. Желательно, чтобы всё было «под рукой», так как никто не хочет тратить время на перемещения между социальными объектами.

В условиях нестабильного курса валют, покупка недвижимости по-прежнему остаётся выгодным капиталовложением. Многие крупные компании оценили преимущества работы на «удалёнке» (отпала необходимость в аренде дорогостоящих офисных помещений), их сотрудники так и продолжают трудиться на дому.

В связи с этим можно предположить, что огромным спросом будут пользоваться квартиры на окраине города, стоимость которых существенно ниже, нежели в центре, с классической планировкой, на средних этажах. однако никто не исключает повторного введения ограничений, что может повлечь за собой заморозку всех строек.

Учитывая то, что реальные доходы граждан неуклонно снижаются, покупка собственного жилья стала непосильной задачей для большинства.