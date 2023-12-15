Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній

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Національний банк України оштрафував три фінансові компанії та два ломбарди за несвоєчасне подання регулятору звітності за дев’ять місяців/третій квартал 2023 року та ще шість фінансових компаній – за несвоєчасне надання відповіді на вимогу регулятора.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Штрафи накладено на:

  • ТОВ “Фінанс Еліт Компані”;
  • ТОВ “Аванте Фінанс”;
  • ТОВ “ФК “Лемурія”;
  • ПТ “Ломбард Преміум” Велічко Олександр Вікторович та Компанія”;
  • ПТ “Ломбард “Фінансовий маркет” (Приватне підприємство “Асмал” і компанія);
  • ТОВ “Фінансова компанія “Атлана”;
  • ТОВ “Фінансова компанія “Фалькон”;
  • ТОВ “Фінпром Маркет”;
  • ТОВ “Фінансова компанія “Фрейзер”;
  • ТОВ “Фінансова компанія “Шияна”;
  • ТОВ “Фінансова компанія “Авіла Фінанс”.

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу. // Економічна правда

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