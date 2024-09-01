ЄС оплачує кожну восьму бомбу, яка вбиває українців, заявив голова МЗС Литви

Приблизно 1/8 частина оборонного бюджету Росії – це податки на нафту і газ, які куплені Євросоюзом

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європа де факто є спонсором російської агресії в Україні, тому що досі купує в РФ газ та нафту, чим допомагає наповнювати бюджет держави-терориста. Про це литовський дипломат написав у соцмережі Х.

Ландсбергіс пояснив, що приблизно 1/8 частина оборонного бюджету Росії – це податки на нафту і газ, які куплені Євросоюзом.

«Іншими словами, Європа платить за кожну восьму бомбу, яка падає на територію України. Проста математика. Компанії (російські, – ред.), які продають газ і нафту в Європу, сплачують приблизно 6,6 млрд євро податків у російський бюджет. Атака, яку здійснили росіяни по Україні кілька днів тому (у понеділок, 26 серпня, – ред.), коштувала приблизно 1,3 млрд євро. Іншими словами, кількість таких атак, які можуть бути організовані за європейські гроші, – п’ять», – наголосив литовський міністр.

Ландсбергіс підкреслив, що небажання відмовитися від купівлі російських енергоресурсів «робить свій внесок» у кожну атаку по території України.

«Кожна російська ракета, яка летить в Україну, оплачена на 12,5% європейськими грошима. І це лише приблизні підрахунки. А тоді ми шоковані, ми дивимось жахливі кадри, розбомблені дитячі садки і житлові будинки. Але ж ми всі причетні до цього. Нам просто треба подивитися в дзеркало і спитати себе, що ми з усім цим можемо зробити», – підсумував Габріелюс Ландсбергіс.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

Нагадаємо, європейські ціни на природний газ піднялися, оскільки зростання геополітичних ризиків на Близькому Сході підживлює занепокоєння щодо постачання палива. Порівняльні ф’ючерси на поставку у вересні зросли на 2,2%, встановившись на п’ятитижневому максимумі, оскільки трейдери хвилюються щодо своєї здатності створювати запаси на зиму. // Главком