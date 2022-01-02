Національні творчі спілки готують Всеукраїнську акцію протесту через високі тарифи

В разі відмови Кабінету Міністрів України у внесенні змін до № 1209 від 10.11.2021 р. національні творчі спілки готують Всеукраїнську акцію протесту, через значне підвищення тарифів по оплаті комуналки приміщень нежитлового фонду, до яких належать і майстерні художників. Проєкт про внесення змін до Постанови № 1209 від 10.11.2021 р. передано Президенту України, Прем’єр-міністру України, Міністру культури та інформаційної політики України, Міністру енергетики України, Міністру Кабінету Міністрів України.

Національна Спілка художників України від імені багатотисячної спільноти художників України на пресконференції в 30 грудня 2021 р. звернулась з болючим питанням до Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра культури та інформаційної політики України, Міністра енергетики України, Міністра Кабінету Міністрів України та до Депутатів Верховної Ради України стосовно нарахування плати за теплоенергію у відповідності до нової Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію, послуги з постачання гарячої води у зв’язку із зміною ціни природного газу» від 10.11.2021 № 1209. Митці отримали рахунки за сплату теплоенергії за новим тарифом, а саме 2594,69 грн. за 1 Гкал із коефіцієнтом 2,68.

Тобто, 1 Гкал для митців тепер коштує 6953,77 грн.

Для порівняння зазначається, раніше ціна за 1 Гкал становила 1600 грн. без застосування коефіцієнту. У відповідності до Постанови та отриманих рахунків за теплоенергію збільшення розміру тарифу із застосуванням коефіцієнту відбулося у зв’язку з віднесенням Національної Спілки художників України та її членів до категорії «інші споживачі». Разом з тим Постанова виключає можливість застосування нових тарифів до окремих категорій споживачів, а саме «населення», «бюджетні установи» та релігійні організації».

«Стаття 1 Закону України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» визначає, що професійний творчий працівник (художник) – фізична особа, творча діяльність якої, становить її основне заняття, що завершується створенням і оприлюдненням творів або їх інтерпретацією в галузі культури та мистецтва і є головним джерелом її доходів незалежно від того, має вона чи не має будь-які юридично оформлені трудові відносини. Творча діяльність художників виявилась чутливою сферою, яка сильно постраждала після запровадження обмежувальних карантинних заходів та введення надзвичайної ситуації, що призвело до втрати великої частини доходу, який і раніше, на жаль, був невисоким.

Сфера творчості і мистецтва і на даний час потребує підтримки. Членам творчої спілки – художникам для забезпечення умов для їх творчої діяльності надається майстерня. Оплата рахунків за новими тарифами за користування теплоенергією у приміщеннях їх майстерень, на превеликий жаль, є непідйомною сумою для художників. Доходи від їх основної творчої діяльності дуже мізерні, у зв’язку з чим художники приречені на напівголодне існування у період опалювального сезону, щоб хоч якось протриматись на плаву. 22 грудня відбувся мітинг художників під стінами Кабінету Міністрів України з вимогою внести зміни до Постанови № 1209 та віднести національні творчі спілки та їх регіональні осередки до окремих категорій споживачів, а саме: «населення», «бюджетні установи» та «релігійні організації». » — зазначається у заяві.