«Національний кешбек»: українці отримають компенсацію за купівлю українських товарів

Кошти, отримані у межах кешбека можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інше

Кабінет міністрів України на засіданні 20 серпня схвалив постанову про «Національний кешбек», завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Кошти, отримані у межах кешбека можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інше. Також гроші можна задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

У Міністерстві зазначають, що максимальний обсяг кешбека на місяць становить 3 тис. грн. Відповідна програма запрацює вже 2 вересня цього року.

«Кешбек як форма державної підтримки громадян є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ», – наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

У Мінсоцполітики наголошують, що кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна. Перевірити, чи є кешбек на товар можна буде у конкретному магазині або на сайті програми.

Як отримати кешбек

Для того, щоб отримувати кешбек, необхідно буде відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку. Також потрібно дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток, і далі у застосунку Дія обрати послугу «Національний кешбек».

«Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо», – пояснюють у Міністерстві.