Патентное право — что это такое и как оно может защитить интеллектуальную собственность

Многие предприниматели, особенно начинающие, избегают патентовать свои изобретения, опасаясь затрат, бумажной волокиты или просто не зная, как это сделать. По мнению экспертов – это ошибка, поскольку международная заявка на патент может защитить интеллектуальную собственность компании и дать ей рыночное преимущество перед конкурентами. Кроме того, патенты представляют собой реальную ценность, конвертируемую в деньги.

Что такое изобретение и почему его следует патентовать?

Начнем с того, что такое изобретение. Это инновационное и оригинальное решение технической проблемы. Изобретение должно быть чем-то совершенно новым, таким, что никому не могло прийти в голову раньше. Изобретение должно быть промышленно применимым, т.е. в результате его использования должно быть получено конкретное производство, продукт, вещь или это может быть новый способ производства этих продуктов.

Патент, получаемый на изобретение, представляет собой право на исключительное использование изобретения в течение определенного периода времени на территории данной страны или нескольких стран. Это один из видов охранного права, предоставляющий монополию на использование данного изобретения. Патенты выдаются компетентным национальным, региональным или международным органом. Если необходимо зарубежное патентование https://wisegroup.com.ua/mezhdunarodnoye-patentovaniye/, то нужно пройти международную процедуру PCT (Patent Cooperation Treaty). Патент выдается на 20 лет.

Важно отметить, что существуют изобретения, которые не могут быть запатентованы и защищены, например:

математические формулы и методы;

научные теоремы и открытия;

программы для ЭВМ;

представление информации;

планы, правила, методы, относящиеся к умственной или экономической деятельности, а также игры;

сорта растений или породы животных;

способы лечения людей хирургическими или терапевтическими методами, способы диагностики животных и людей.

Что дает патент?

Патент на изобретение позволяет запретить третьим лицам использовать ваше изобретение в коммерческих или профессиональных целях без вашего согласия. Таким образом, третье лицо не может производить, использовать, предлагать, импортировать или вводить в обращение товары, являющиеся объектом изобретения, использовать способ, заявленный в качестве объекта изобретения, а также использовать любые продукты, полученные таким способом производства.

Патент даст вам преимущество перед вашими конкурентами. Вы сможете извлечь выгоду из своей идеи, заработать на ней деньги. Каждая инновационная, ранее неизвестная бизнес-идея может быть на вес золота. Товары с патентом приобретают дополнительную ценность в глазах покупателей. С точки зрения маркетинга, продукт, который является вашим изобретением и на который вы имеете патент, будет иметь более выгодную позицию в продажах.