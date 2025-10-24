«Подивимось за шість місяців»: Трамп відреагував на слова Путіна про санкції проти РФ

Йдеться про нещодавно введені Трампом санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова очільника Кремля Владіміра Путіна, що нещодавно введені Штатами нові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній “Роснафти” та “Лукойла” не вплинуть на економіку РФ.

Трамп зазначив, що ефект від запроваджених ним санкцій можна буде побачити згодом.

«Радий, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде за шість місяців», — сказав Трамп.

Видання Reuters повідомило, що Індія готується різко скоротити закупівлі російської нафти після санкцій США. Мінфін США дав компаніям час до 21 листопада для завершення операцій з російськими нафтовими виробниками. // LB.ua