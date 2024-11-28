Президент підписав закон про державний бюджет на 2025 рік
Пріоритетом кошторису залишається захист країни.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділили 2,23 трлн грн.
420,9 млрд грн направили на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров’я, 199 млрд грн – на освіту.
Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.
Шмигаль каже, що уряд чітко розуміє, що “наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів”. // LB.ua