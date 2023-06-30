Рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько $890 млн.
Гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
Згідно із цим рішенням, Україна отримає близько 890 млн доларів. Їх спрямують на бюджетну підтримку.
Механізм розширеного фінансування був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року, він є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 млрд доларів.
У Фонді наголосили, що після різкого скорочення у 2022 році економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося раніше.
На думку МВФ, ВВП України у 2023 рік прогнозовано зросте на 1-3%, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, золотовалютні резерви залишаються високими, а ситуація на валютному ринку залишається стабільною.
Нагадаємо, учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 млрд доларів на потреби у відновленні й відбудові України. // LB.ua