Рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько $890 млн.

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Гроші будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України.

Рада директорів МВФ схвалила передачу Україні близько 890 млн доларів

Фото: publika.md

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Згідно із цим рішенням,  Україна отримає близько 890 млн доларів. Їх  спрямують на бюджетну підтримку.

Механізм розширеного фінансування був схвалений Радою директорів МВФ у березні 2023 року, він є частиною загального пакету підтримки України на суму 115 млрд доларів.

“Влада досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань за програмою EFF у складних умовах, виконавши всі відповідні критерії ефективності до кінця квітня та структурні маяки до кінця червня, і залишається відданою цій програмі. Подальша сильна відповідальність та імпульс реформ необхідні для збереження макроекономічної стабільності, посилення інституційних реформ та підтримки зусиль з відновлення, а також для сприяння Україні на шляху до вступу в ЄС”, – зазначили в МВФ.

У Фонді наголосили, що після різкого скорочення у 2022 році економіка України демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося раніше.

На думку МВФ, ВВП України у 2023 рік прогнозовано зросте на 1-3%, оскільки внутрішній попит відновлюється, інфляція сповільнюється, золотовалютні резерви залишаються високими, а ситуація на валютному ринку залишається стабільною.

Нагадаємо, учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 млрд доларів на потреби у відновленні й відбудові України. // LB.ua

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