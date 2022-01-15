Тариф на світло: від чого залежить і як зекономити?

Українці вже, мабуть, звикли до новин щодо регулярного підвищення цін на комунальні тарифи. Тому експерти сайту Bankchart.com.ua, де зібрана актуальна інформація щодо всіх комунальних тарифів по містах України, використовуючи аналітичні дані, розповідають від чого залежать тарифи на електроенергію і як зекономити.

Що впливає на суму платіжки за світло?

Розпочнемо з популярного на сьогодні тарифу на електроенергію для населення. Тариф єдиний для всіх міст та сіл України, діє цілий рік, і залежить лише від кількості спожитих кВт*год:

до 250 кВт⋅год – 1,44 грн. за 1 кВт⋅год

понад 250 кВт⋅год – 1,68 грн. за 1 кВт⋅год

Тому для економії сімейного бюджету можна або зменшити споживання електрики, або встановити 2-зонний чи трьохзонний електролічильник. Що дають такі прибори? За допомогою багатозонних лічильників в платіжках виокремлюється нічне і денне (двохзонний лічильник) або нічне, пікове, напівпікове споживання світла. Актуальні тарифи для багатозонних лічильників:

2-зонний тариф

Нічний (23:00-7:00) — 0,5

Денний (7:00-23:00) — 1

3-зонний тариф

Нічний (23:00-7:00) — 0,4

Напівпіковий (7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00) — 1

Піковий (8:00-11:00/20:00-22:00) — 1,5

Як бачимо, найбільш вигідно споживати електроенергію в нічний період доби – з 23 год до 7 ранку. В цей час вартість світла на 50 або 60% дешевше залежно від типу лічильника. В цей час можна запускати пральну чи сушильну машину, посудомийку, мультиварку, робот-пилосос та іншу сучасну техніку. Більшість техніки має функцію відкладеного старту, що дозволяє заздалегідь включити (налаштувати її роботу в нічний час).

Порахуємо економію від використання багатозонного лічильника

Припустимо, сім’я споживає 200 кВт⋅год в місяць. Розрахуємо на калькуляторі оплати за електроенергію витрати на комунальні послуги при використанні різних лічильників.

Звичайний лічильник – витрати складуть 288 грн. Двозонний лічильник — витрати складуть 230,4 грн. при споживанні 80 кВт⋅год в нічний час і 120 кВт⋅год в денний період доби Тризонний лічильник — витрати складуть 144 грн. при споживанні 80 кВт⋅год в нічний час, 80 кВт⋅год в напівпіковий час і 40 кВт⋅год в піковий період доби

Як бачимо, витрати на світло суттєво менші при правильному використанні багатотарифних лічильників. Звісно, все залежить від розподілу споживання електрики в різні періоди доби і є орієнтовними. Тим не менше, це один з варіантів мінімізації витрат на електрику.