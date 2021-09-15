Тонкости конвертации евро в американский доллар

Существующие условия в Украине предоставляют возможность гражданам осуществить конвертацию валюты на выгодных условиях. Чтобы операция была на 100% выгодной, потребуется учесть множество факторов, например, экономическое положение страны, динамику изменений валютных котировок. Эта информация предоставит возможность спрогнозировать возможные колебания курса евро к американскому доллару.

Самый выгодный обмен можно осуществить в летний период, когда изменение котировок минимальны. Стабилизация рынка позволяет совершить конвертацию выгодно, так как актуальный курс евро к американской денежной единице будет более привлекательным. Но не только период влияет на изменение котировок, поэтому предлагаем на особенностях этой операции остановится более детально.

Когда может потребоваться обменять EUR на USD?

Большинство граждан Украины привыкли к тому, что обменные операции осуществляются в рамках национальной денежной единицы и американского доллара или евровалюты. Такие операции более привычны для украинцев, так как практически все взаиморасчеты выполняются именно в гривне. Но сегодня также можно выполнить обмен одной иностранной валюты на другую. Причин для осуществления таких транзакций может быть очень много, но чаще всего это:

Желание заработать на валютных колебаниях. Финансовая грамотность, умение спрогнозировать изменение курса позволяют украинцам получать максимальную выгоду от конвертации.

Потребность сформировать собственные накопления в стабильной инвалюте. Самыми актуальными для таких операций являются евро или доллар. Иногда граждане нашей страны начинают формировать резерв в одной денежной единице, но потом решают сменить ее на другую. В такой ситуации потребуется выполнить конвертацию EUR на USD или наоборот.

В Украине Национальный банк отвечает за формирование курса обмена этих двух валют. После рекомендаций НБУ финансовые учреждения устанавливают собственные показатели на покупку-продажу этих денежных единиц придерживаясь граничных параметров. Банки обязательно закладывают в транзакцию собственную комиссию. Обменные пункты предлагают более реальный курс, так как законно не сталкиваются с необходимостью соблюдать некоторые требования НБУ.

Особенности конвертации EUR-USD

Эксперты, которые ежедневно отслеживают валютные курсы, знают, в какие дни лучше конвертировать евро в доллары или наоборот. Например, самые стабильные котировки в среду и четверг, так как в середине недели показатели стабилизируются и спрос на операции невелик, как например, в выходные дни. Но слепо надеяться на это не стоит, так как только регулярный мониторинг, финансовая грамотность позволят выполнять операции по обмену валюты максимально выгодно.