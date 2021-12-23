Украинские офшорные фрилансеры попали под налогообложение из-за «налога на Google»

Украинские пользователи популярной фриланс-биржи Upwork начали получать уведомления о том, что они должны ввести свои налоговые данные. Это связано с тем, что с января 2022 года Upwork по украинскому законодательству должен платить НДС по своим услугам.

Об этом Аin.ua сообщила менеджер Upwork по Украине Екатерина Божкова.

Фрилансеры в Украине в своих аккаунтах на Upwork увидели уведомление о том, что им нужно ввести свои налоговые данные. Это связано с тем, что с января вступает в силу новый закон о НДС по электронным услугам.

Согласно его нормам, НДС в Украине начинают платить все компании-нерезиденты, предоставляющие пользователям электронные услуги (например, Google и Facebook).

Теперь НДС будет начисляться не по заработку фрилансера (earnings), а по сервисным услугам Upwork (сервисных комиссий, коннектов, plus membership-планов).

Например, если сумма контракта $100, то сервисная комиссия биржи $20 (20%). Именно от этой суммы и будет начисляться НДС (20%, или $4).

Эта оплата будет действовать, если фриласер, например, является ФЛП на едином налоге 5%, без НДС. Если же он представляет компанию или ФЛП, зарегистрированную в Украине как плательщик НДС, он попадает в исключения, и Upwork не будет брать с услуг для него НДС.

Екатерина Божкова также объяснила, какие налоговые данные нужно указать в своем аккаунте.

«Это не ИНН (индивидуальный налоговый номер) и не налоговый номер ФЛП. Это номер плательщика НДС, в котором 12 цифр. Он есть у компаний-юрлиц или же у ФЛП на 3-й группе с 3%-ным налогом и НДС», — пояснила Екатерина Божкова.

Фрилансеры все же преимущественно на 3-й группе с 5%-ным налогом, то есть у большинства его нет, и нужно указать в своем аккаунте, что данный пользователь не зарегистрирован как плательщик НДС.

Детальнее о том, как будут действовать на платформе новые правила, можно прочитать в центре поддержки.

Отметим, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, вводящий 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. По новым правилам, вводимым в этот закон, такие электронные услуги облагаются НДС (20%).

Напомним, в начале декабря 2021 года Google также разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждала о подорожании своих сервисов в связи с этим законом. // delo.ua