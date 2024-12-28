Фінансову допомогу надали в межах проєкту PEACE in Ukraine.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна отримала $485 млн від США та Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine. З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку”, — ідеться у повідомленні.

За словами очільника уряду, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

“Дякуємо США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців”, — зазначив прем’єр. // LB.ua