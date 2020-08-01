Українці заплатили майже 2 млрд грн боргів за ЖКГ

Українці в червні заплатили 9,5 млрд грн за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії.

Про це в п’ятницю, 31 липня, повідомила Державна служба статистики. Нарахування за звітний період склали 7,7 млрд грн., решта 23,6% суми були сплачені в рахунок погашення заборгованості.

При цьому заборгованість населення за послуги ЖКГ на кінець червня 2020 року скоротилася на 2 млрд грн, до 59,7 млрд грн.

Станом на 30 червня борги домогосподарств за газ склали 22,9 млрд грн, за опалення та гарячу воду — 18 млрд грн, за електроенергію — 5,5 млрд грн, за водопостачання і водовідведення — 5,5 млрд грн. Заборгованість по квартплаті склала 5 млрд грн, за вивезення сміття — 1 млрд грн. Кабмін змінив розрахунок тарифів ЖКГ. Тарифи на опалення та інші послуги ЖКГ будуть розраховуватися з урахуванням умов роботи ринків газу та електроенергії.