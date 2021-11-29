В Киеве рынок ритуальных услуг монополизирован фирмой «Петр Великий», которая навязывает услуги по завышенным ценам

В Киеве фирма «Петр Великий», которой владеет некая Аллы Ландар, монополизировала рынок ритуальных услуг: она за бесценок арендует помещения коммунальных больниц и, злоупотребляя положением, навязывает родным умерших услуги по завышенным ценам.Об этом рассказал глава общественной организации «Антикоррупционный предпринимательский фронт» на пресс-конференции в Интерфаксе, передает «Антикор«.

По данным главы общественной организации «Антикоррупционный предпринимательский фронт» Игоря Егорова, в столице 16 коммунальных медучреждений сдают помещения, из которых 13 находятся в аренде у одной фирмы — ЧП «Петр Великий». Договоры на 10 лет были заключены в 2018-2019 годах, то есть до вступления в силу закона «Об аренде государственного коммунального имущества», по которому допускается аренда только путем электронных аукционов.

В результате «Петр Великий» снимает помещения по ценам значительно ниже рыночных, отмечает издание. Например, одно из них обходится в месяц дешевле 2 тыс. грн. При этом ориентировочная прибыль с одной такой точки может достигать 500 тыс. грн в месяц. «Предприниматели, которые имеют отношение к похоронному бизнесу, комментируя цифры в договорах аренды, говорят: если сейчас все эти объекты выставить на торги, то цифры поднялись бы минимум в 10 раз», — сообщил Игорь Егоров.

Располагаясь при больницах и моргах, компания «Петр Великий» первой общается с родственниками умерших и навязывает им свои услуги и цены, спекулируя эмоциональным состоянием потенциальных клиентов. «Почему возникла монополия одной компании в медучреждениях и как это отражается на киевлянах? Они практически не имеют выбора. В Киевской городской клинической больнице скорой помощи ритуальная фирма расположена прямо в патологоанатомической комплексе. Нам кажется, что это неправильно», — заявил Игорь Егоров.

Также регулярно фиксируются случаи, когда сотрудники таких фирм первыми приезжают на вызовы 102 и 103. «Поступали жалобы с разных мест по Киевской области, когда вместе полицией или скорой приезжают сразу работники частной структуры, которая навязывает услуги перевозки, а потом и захоронения. Это такой условный бизнес: работники скорой или полиции, возможно, за вознаграждение делятся информацией с этими фирмами», — сообщил глава экологической комиссии Киевского облсовета Роман Титикало.

Глава Южного межобластного теротделения Антимонопольного комитета Дмитрий Корчак призвал граждан, которые сталкиваются с монополистами, незамедлительно обращаться в АМКУ.

Как сообщалось ранее, фирма Аллы Ландар «Петр Великий» уже фигурировала в расследовании АМКУ, однако ответственности за нарушение конкуренции так и не понесла. В настоящий момент в Украине при участии АМКУ разрабатывается проект закона «О реформировании сферы захоронения и демонополизации рынка ритуальных услуг», которым среди прочего предлагается запретить похоронным бюро арендовать помещения городских больниц и моргов.