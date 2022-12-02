Власники танкерів відмовляються перевозити російську нафту – Bloomberg

Ставки на перевезення між Балтійським морем і Індією при навантаженні після 5 грудня істотно зросли.

На тлі введення ембарго на російську нафту, яке запланована на 5 грудня, вартість доставки російської нафти стрімко зростає.

Як повідомляє Bloomberg, власники танкерів масово відмовляються перевозити російську нафту без суттєвої компенсації всіх ризиків.

Як йдеться в матеріалі, ставки на перевезення між Балтійським морем та Індією зросли до $15 млн, або $20 за барель, при навантаженні після 5 грудня, коли набудуть чинності нові обмеження ЄС. Раніше перевезення за цим маршрутом коштували в діапазоні $9-11 млн.

“Менша кількість доступних суден і необхідність перенаправлення російської нафти від традиційних покупців в Європі до нових покупців в Азії та на Близькому Сході також сприяють підвищенню ставок”, — йдеться в матеріалі.

Як зазначається в матеріалі, оскільки високі витрати на фрахт підривають доцільність купівлі російської нафти, РФ може перейти до доставки нафти тіньовим флотом — танкерами, що належить невідомим власникам, які готові продовжувати перевалку, попри загрозу санкцій. Йдеться переважно про старі суди, багато з яких мають досвід роботи з режимами, що перебувають під санкціями, такими як Іран.

Ембарго на російську нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

Санкції Євросоюзу, спрямовані на заборону поставок нафти з РФ морським транспортом, мають набути чинності 5 грудня. При цьому ЄС встановив перехідний період для імпорту і транзиту російських нафтопродуктів, який завершитися в лютому 2023 року.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прогнозує, що нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з РФ до країн Євросоюзу до кінця цього року.

За підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

5 жовтня 2022 року з’явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Станом на 21 листопада 2022 року Росія втратила 90% свого ключового Європейського ринку нафти ще до введення ембарго. // УНІАН