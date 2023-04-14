В партії українського зерна в Словаччині виявлено небезпечні пестициди

Влада Словаччини ввела “сувору заборону” на переробку і продаж українського зерна через виявлені в ньому небезпечні пестициди.

Відповідне попередження випустило Міністерство сільського господарства країни.

Відзначається, що експерти взяли проби українського зерна пшениці на одному з млинів, після аналізу яких і було накладено обмеження.

“Існує сувора заборона на переробку і випуск на ринок українського зерна, що вже зберігається, і борошна з нього. У контрольній пробі було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і чинить негативний вплив на здоров’я людини”, – йдеться в повідомленні.

Тепер влада країни має намір перевірити взагалі все зерно з України, яке вже зберігається в Словаччині. Крім того, Братислава поінформувала інші держави-члени ЄС про виявлення небезпечної партії українського зерна.

Заборони на імпорт нового зерна з України поки немає, але влада “не рекомендує” ввезення. // УНІАН