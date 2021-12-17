В Украине ослаблен официальный курс гривны к доллару, евро и даже к юаню

После непродолжительного периода роста, Нацбанку вновь пришлось ослабить официальный курс гривны к доллару, установив его на понедельник 20 декабря на уровне 27,24 гривны за доллар. Курс евро также повысился, и установлен Нацбанком на уик-энд в размере 30,84 гривны за евро.

В течении все недели, активно рос курс и китайской валюты, эта тенденция наблюдается с первой декады ноября. В НБУ курс установлен на отметке 4.27 гривны за юань, а вот в обменниках он даже ниже. Так по данным сети обменных пунктов KIT GROUP https://obmen-barabashovo.kh.ua/, на самом популярном рынке, где есть спрос на китайскую валюту, рынке Барабашово в Харькове, курс юань — гривна, держится в пределах 4.20 гривны за юань.

Китайская валюта укрепилась, несмотря на экономический спад, проблемы в сфере девелопмента недвижимости и плохую конъюнктуру китайского фондового рынка. По мнению китайского правительства, она стала слишком сильной.

Юань — одна из немногих валют в этом году, которая выросла по отношению к доллару США. Он вырос на 2,5 процента, а среди основных мировых валют только израильский шекель вырос за это время (на 3,7 процента). Индекс, измеряющий силу юаня по отношению к корзине из 24 валют, в этом году вырос на 8% и вплотную подошел к рекордному уровню 2015 года.

В Украине китайская валюта популярна у оптовых торговцев, которые закупают большие партии одежды, техники и запчастей на китайском рынке. Поэтому, самый большой в Европе, харьковский рынок Барабошово, всегда имел обменники с китайской валютой https://obmen-barabashovo.kh.ua/cny-uah.

Слишком сильный юань неудобен для китайских властей, так как отрицательно сказывается на прибылях экспортеров, что не помогает сдерживать экономический спад. Однако пандемия по-прежнему удерживает спрос на китайские товары в мире на высоком уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что в ноябре положительное сальдо торгового баланса Китая увеличилось до 72 миллиардов долларов, а экспорт в долларах увеличился на 22 процента в годовом исчислении.

«Экспортный бум и« горячий капитал », стремящийся к прибыли на китайском рынке облигаций, являются факторами повышения курса юаня, которое произошло, несмотря на более слабый экономический рост, — отмечают эксперты рынка.

Скандал с Evergrande Group

Еще одна проблема давит на экономику Китая — это скандал с дефолтом местного мегакрупного застройщика Evergrande Group. Китайские кредиторы подали более 350 гражданских исков против Evergrande Group за последние месяцы, потребовав от компании более 84 миллиардов юаней. Между тем власти Пекина настаивают на том, чтобы девелопер в первую очередь выполнял свои обязательства перед сотрудниками.

Внимание мировых СМИ, наблюдающих за развитием событий в Evergrande Group, обычно сосредоточено вокруг долларовых облигаций компании. Между тем, обязательства девелопера с самой большой задолженностью в мире намного превышают те менее 20 миллиардов долларов, которые гигант должен вернуть держателям облигаций, активным на оффшорном рынке. По состоянию на конец последних шести месяцев они составили примерно 2 триллиона юаней, а на балансе компании может остаться еще один триллион, что эквивалентно 470 миллиардам долларов.

Некоторые китайские кредиторы не собираются ждать реструктуризации Evergrande и уже обратились в суды. За последние месяцы они подали 367 гражданских исков на общую сумму 84 миллиарда юаней (около 13 миллиардов долларов). Среди истцов, среди прочих, банки и парабанковские учреждения, а также субподрядчики и поставщики.

Китайские власти требуют, чтобы компания, а также другие застройщики сначала выплатили заработную плату рабочим-мигрантам, которые вернутся домой на Рождество в январе, а также субподрядчикам.

В последние месяцы девелопер прекратил сообщать о результатах, но, по оценкам китайской консалтинговой компании CRIC, в период с сентября по ноябрь продажи квартир Evergrande упали примерно до 15 миллиардов юаней с почти 230 миллиардов юаней за тот же период прошлого года.