Видеокарты от Intel: миф или реальность?

Очередная по счету волна популярности майнинга криптовалют затронула весь рынок графических адаптеров, ощутимо повлияв на ценообразование даже снятых с производства моделей, которые все еще пользуются популярностью на вторичном рынке. Видеокарты в Киеве, как и практически во всем мире, прибавили до +300% от своей рекомендуемой стоимости.

С началом глобального помешательства на цифровых валютах крупнейшие разработчики графических технологий компании NVIDIA и AMD просто наблюдали за развитием ситуации, подсчитывая полученные сверхприбыли, и до последнего момента не предпринимая никаких действий для ограничения доходности майнинга. За этим процессом с интересом наблюдала и компания Intel, которая исторически занимается производством центральных процессоров и гибридных моделей со встроенным видеоядром. Оценив сложившуюся ситуацию, впервые за 20 лет компанией Intel была предпринята новая попытка найти свое место на рынке графических дискретных адаптеров, но под отдельным брендом — Arc.

Кратко об Intel и видеокартах

Дебютной видеокартой Intel стала модель i740, выпущенная в 1998 году на фоне полного доминирования 3dfx. Продолжения оставалось ждать недолго: модели i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X появились уже в 1999 году, а затем Intel покинула рынок видеокарт, сосредоточившись на встроенных решениях. Достоверно не известно о причинах прекращения разработок дискретной графики, но, вероятнее всего, видеокарты Intel не смогли конкурировать с более производительными ускорителями от 3dfx. Вторую попытку довелось ждать до 2018 года, но в линейке Intel Xe так и не появились достойные модели уровня выше базового, которые, к тому же, были несовместимы как с процессорами AMD, так и собственными, а также материнскими платами и даже просто версией BIOS.

Очередная попытка

Еще неанонсированные видеокарты Intel Arc носят кодовое название Alchemist, они будут производится в форм-факторах для настольных компьютеров и ноутбуков, а дебют ожидается в начале 2022 года. Несмотря на размытые перспективы Alchemist, уже известны названия микроархитектуры следующих поколений — Battleimage, Celestial и Druid. По данным авторитетных источников, полноценные видеокарты от Intel будут охватывать все целевые аудитории потребителей: от энтузиастов до профессиональных геймеров.

Сложно сказать, чем именно компания будет привлекать потенциальных клиентов, а также искать свою долю на рынке, где в 2021 году 81% занимает продукция NVIDIA и 19% видеокарты AMD Radeon. Технические характеристики остаются в секрете, но выпуск продукции без поддержки DirectX 12 Ultimate (DX12U), сглаживания Mesh Shading и аппаратной трассировки лучей можно сравнить с самоустранением. За производство будет отвечать TSMC с 6 н.м. технологическими мощностями. Несмотря на полное отсутствие технических характеристик, уже был представлен ролик с записью геймплея в популярных играх: Days Gone, Forza Horizon 4, Metro Exodus, Mount & Blade II Bannerlord, PUBG и других, но его стоит воспринимать как тизер, не более.