ВР підтримала додаткове оподаткування доходів банків

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект № 9656-д щодо додаткового оподаткування доходів банків, повідомив у четвер народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк.

“Рада підтримала законопроект №9656д у першому читанні про додаткового оподаткування доходів банків. “За” – 247″, – написав Железняк у Telegram.

Законопроєктом, зі слів нардепа, передбачено збільшення для банків ставки податку на прибуток з 18% до 36% без права зарахування збитків минулих періодів протягом 2024-2025 року.

“У Бюджеті 2024 року ухвалення цього закону закладено як +9,9 млрд. грн.”, – зазначив Железняк. // УНН