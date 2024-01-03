«єВідновлення» розширюється: запрацював компенсаційний механізм за зруйноване житло

В рамках програми “єВідновлення” запрацював механізм компенсації за зруйноване житло і власники житлових сертифікатів вже почали робити перші бронювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії “Слуга народу” Олену Шуляк.

“Я сподіваюся, що ми побачимо і перші угоди купівлі-продажу нерухомості з використанням житлового сертифіката. Для нас було важливим запустити компенсації, пов’язані безпосередньо зі зруйнованим житлом. На сьогодні ми бачимо величезну кількість і заяв, і інформаційних повідомлень. У нас є і відповідна статистика: Донецька, Харківська, Херсонська, Київська, Чернігівська області. Це ті області, де найбільше зафіксовано саме не пошкодженого, а зруйнованого житла”, – повідомила Шуляк.

Нардеп також зазначила, що українці найбільше хочуть перемоги, гідної оплати праці та власної, не пошкодженої домівки, куди можна повернутися.

“Ми зараз бачимо, що досить велика кількість українців, які перебувають за кордоном і в яких пошкоджено або зруйноване житло, готові повертатися в Україну, коли буде вирішена їх житлова проблема”, – додала Шуляк.

Наразі, за її словами, вже сформовано 1826 сформованих житлових сертифікатів.

“Це тільки перший крок. Сподіваємося, що їх буде сформовано і згенеровано набагато більше вже в 2024 році. 1826 житлових сертифікатів – більше, ніж 3,3 млрд грн, які на сьогодні держава надасть, щоб виконати свої зобов’язання за цим компенсаційним механізмом”, – наголосила Шуляк.

Очільниця парламентського комітету додала, що активно продовжує працювати програма “єВідновлення”, яка була запущена в травні 2023 року і яка стосувалася виплати цільових коштів людям, які мають пошкоджене житло.

“Ми починали виплачувати по 200 тисяч гривень. Зараз ця програма розширена. Можна отримувати до 350 тисяч, якщо це пошкодження квартири, і до 500 тисяч, якщо це пошкоджений приватний житловий будинок”, – поінформувала Шуляк.

У 2023 році парламентом також було ухвалено зміни до основного закону, який запровадив компенсації за пошкоджене, зруйноване житло.

“Завдяки цим змінам з 1 січня 2024 року люди, які за власний кошт зробили ремонт, не чекаючи допомоги держави, зможуть отримати компенсацію на рівні з людьми, які отримують її за пошкоджене житло. У нас досить багато звернень стосовно цього. Сподіваюся, у 2024 році це буде ще один етап, який приєднається до реалізації єВідновлення”, – резюмувала Шуляк.