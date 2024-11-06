Зеленський підписав закон про розширення повноважень Нацбанку
Ухвалення закону стане ще одним із кроків для боротьби з «дропами».
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг. Про це йдеться у картці законопроєкту.
Документ також посилює відповідальність за порушення у сфері платіжних послуг. Максимальний розмір штрафу для надавачів платіжних послуг, включно з банками, зростає до 5% від суми операцій, проведених із порушеннями, замість нинішніх 170 тис. грн.
Нагадаємо, 1 жовтня Національний банк тимчасово, на пів року, встановив ліміт для грошових переказів фізичних осіб із карти на карту (також відомі як P2P, C2С). Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосується лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. // ГлавкомTweet