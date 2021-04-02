Байден подтвердил поддержку Украины на фоне российской агрессии – Белый дом

Президенты США и Украины провели первый телефонный разговор.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской продолжающейся агрессии на Донбассе и в Крыму», — отмечается в заявлении.

УНИАН