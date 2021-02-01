Держсекретар США відповів на закиди РФ: уряд Росії робить велику помилку

Держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму першому телеінтерв’ю з моменту вступу на посаду заявив, що він глибоко стурбований жорстоким придушенням російських протестів і арештами тисяч людей, які вимагали звільнення Алексєя Навального.

Про це Блінкен розповів в інтерв’ю NBC News, повідомляє «Європейська правда».

МЗС Росії заявило у Twitter, що за протестами стоять США, стверджуючи, що вони «грубо втрутилися в справи Росії». Але Блінкен підкреслив, що демонстрації показують, що росіянам набридли корупція і автократія.

«Уряд Росії робить велику помилку, якщо вважає, що це про нас… Це про них. Це про уряд. Це про розчарування, яке відчувають росіяни з приводу корупції, автократії, і я думаю, що їм потрібно дивитися всередину, а не назовні», — сказав Держсекретар США.

В інтерв’ю, записаному в неділю, Блінкен не говорив про конкретні санкції проти Москви.

Блінкен сказав, що він розглядає відповідь на дії щодо Навального, а також щодо втручання Росії у вибори в 2020 році, хакерської атаки через фірму Solar Winds і нагородження за вбивство військових США в Афганістані.

«Президент не міг бути більш ще більш зрозумілим у своїй розмові з президентом Путіним», — сказав Блінкен, маючи на увазі розмову президента Джо Байдена з російським президентом минулого тижня.

31 січня Блінкен засудив російську владу за жорстокі дії проти учасників акцій протесту, які у неділю вийшли на вулиці багатьох міст. // Європейська правда