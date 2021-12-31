Директором ДБР призначено Олексія Сухачова

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сухачова директором Державного бюро розслідувань на п’ять років.

Відповідний указ №691\2021 опубліковано на сайті президента.

“Призначити Сухачова Олексія Олександровича директором Державного бюро розслідувань строком на п’ять років”, – йдеться в тексті документа.

За попердньою інформацією, Сухачов став виконувачем обов’язків директора ДБР у вересні 2020 року, а до цього нетривалий час обіймав посаду заступника директора бюро. // Діло