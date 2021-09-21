Эрдоган на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Турция не признает аннексию Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины.

«Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем», – цитирует Эрдогана российское издание «Интерфакс».

Накануне МИД Турции опубликовало заявление, в котором сообщило, что Анкара не признает результаты выборов, проведенных в российскую Госдуму на территории Крыма. Заявление раскритиковали в МИД России и Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский во время запланированной встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в США передаст списки преследуемых Россией крымских татар, чтобы Турция поспособствовала их освобождению. // Крым.Реалии