ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

В Европейском Союзе утвердили продление экономических санкции против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, передает УНН.

«Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики Российской Федерации, еще на шесть месяцев до 31 января 2022 года», — говорится в заявлении.

Решение Совета ЕС, как указано, следует после последней оценки состояния имплементации Минских соглашений. «По этому поводу лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что Россия эти соглашения не выполняет в полном объеме, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против страны», — говорится в коммюнике.

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры, в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

Экономические санкции против РФ были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Их было усилено в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений. Экономические санкции против РФ перед этим были продлены в декабре прошлого года — до 31 июля 2021 года.

Эти санкции, которые продолжаются обычно на полгода, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или для конечных пользователей с целью военного использования в России. Санкции ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.