ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

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В Европейском Союзе утвердили продление экономических санкции против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, передает УНН.

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России«Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные на конкретные отрасли экономики Российской Федерации, еще на шесть месяцев до 31 января 2022 года», — говорится в заявлении.

Решение Совета ЕС, как указано, следует после последней оценки состояния имплементации Минских соглашений. «По этому поводу лидеры ЕС призвали Россию полностью взять на себя ответственность в обеспечении полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что Россия эти соглашения не выполняет в полном объеме, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против страны», — говорится в коммюнике.

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры, в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

Экономические санкции против РФ были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Их было усилено в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений. Экономические санкции против РФ перед этим были продлены в декабре прошлого года — до 31 июля 2021 года.

Эти санкции, которые продолжаются обычно на полгода, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают формы финансовой помощи и брокерской деятельности российским финансовым учреждениям. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всего оборонного оборудования и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования или для конечных пользователей с целью военного использования в России. Санкции ограничивают доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например, при добыче и разведке нефти.

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