«Евросолидарность» на выборах мэра Киева поддержала Кличко

По мнению представителей партии, Кличко реализовывал политический курс Порошенко.

Партия «Европейская солидарность» решила поддержать Виталия Кличко как кандидата в мэры Киева.

Об этом на конференции столичной городской организации партии заявил ее глава Владимир Прокопив.

«В 2015 году наша команда делегировала на должность Киевского городского головы Виталия Кличко. Именно тогда Петр Порошенко начал курс на децентрализацию. Это существенно увеличило бюджет Киева. Децентрализация открыла перспективы для реализации многих амбициозных программ, которые изменили наш город к лучшему. Эти изменения были бы невозможны без существенного расширения базы местного самоуправления, на которое пошел Порошенко. Мы поддерживаем действующего мэра, который реализовывал политический курс пятого президента Украины», — отметил Прокопив.

Однако на выборах в Киевраду партия призвала поддерживать своих кандидатов. Как известно, партийный список в Киевраду возглавила жена Порошенко Марина.

Обновлено. Нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко, ранее говоривший о намерении баллотироваться в мэры столицы, заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

Напомним о том, что «Европейская солидарность «поддержит действующего мэра Виталия Кличко, который баллотируется от собственной партии УДАР, в интервью LB.ua сообщил глава наблюдательного совета Института стратегических исследований и прогнозов Игорь Грынив.

По словам Грынива, лидер «ЕС» Петр Порошенко не рассматривал возможности выдвижения в мэры в этом году. Баллотирование на выборах мэра столицы с Порошенко обсуждалось еще в 2013-м.

В июне Петр Порошенко предлагал Кличко баллотироваться от «Евросолидарности», однако мэр отказался, отметив, что пойдет на выборы от своей политической силы. // LB.ua