У Варшаві визнали, що Україна запрошувала Польщу на оборонний форум, і перепросили

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін офіційно перепросив за попередню неправдиву заяву про те, що Україна буцімто не запрошувала польські компанії на Форум оборонних індустрій у Києві.

Свій коментар Сасін опублікував у Twitter (X), повідомляє “Європейська правда”.

Польський міністр зазначив, що під час інтерв’ю Radio ZET, говорячи про відсутність запрошення з України на оборонний форум, “не мав точної інформації”.

“Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa (найбільша оборонна компанія Польщі. – Ред.) я отримав інформацію, що PGZ отримала запрошення… З огляду на вищевикладене, я виправляю свою заяву. Прошу вибачення за непорозуміння”, – додав Сасін.

W związku z moją dzisiejszą wypowiedzią w @RadioZET_NEWS przepraszam za powstałe nieporozumienie. https://t.co/XhiJBmjO5q pic.twitter.com/X4aRLVf2NN — Jacek Sasin (@SasinJacek) October 2, 2023

Концерн PGZ також прокоментував ситуацію, підкресливши “постійне й тісне двостороннє співробітництво” з Україною та згадавши зокрема домовленість про обслуговування танків Leopard 2A4, які західні країни передали Збройним Силам України.

У коментарі “Укрінформу” речниця PGZ Беата Перковська підтвердила, що концерн отримував від України лист із запрошенням на Форум оборонних технологій, але через “інші обставини” не зміг узяти в ньому участь – що, однак, відбулося “за узгодженням із українською стороною”.

Посол України Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ раніше заявив, що Польща однією з перших отримала запрошення на подію.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві минулої п’ятниці.