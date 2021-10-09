Евросоюз и США выразили разочарование «непонятными задержками» в избрании руководителя САП

Они призвали отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек.

Евросоюз и США «очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками» в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине. В посольстве напомнили, что САП является решающим органом в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

«Призываем отборочную комиссию возобновить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами», — отмечается в сообщении.

Напомним, 9 октября должно было пройти заседание комиссии по избранию руководителя САП, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Как сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, на заседание не пришли трое членов, контролируемых Офисом президента. В офисе президента ситуацию пока не комментировали, передает Радио Свобода.

Ранее в США и ЕС заявляли, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от прозрачности избрания руководителя САП.

Как сообщал УНИАН, 2 октября на сайте Офиса президента было опубликовано совместное заявление по результатам встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, в котором говорилось о том, что Украина планирует немедленно избрать нового руководителя САП и принять законодательство для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро, а также обеспечить прозрачный и надежный процесс отбора его преемника.

Конкурс по избранию главы САП был объявлен 25 января этого года после того, как ее руководитель Назар Холодницкий объявил об отставке 21 августа 2020 года. // УНИАН