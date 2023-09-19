Формула миру та ядерне роззброєння РФ. Головні заяви Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 вересня, виступив на дебатах Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Глава держави зазначив, що Україна віддала свій третій за величиною ядерний потенціал, і світ довірив його Росії.

“Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, у 1990-х. Росія заслуговує на роззброєння і зараз: терористи не мають права володіти ядерною зброєю”, – додав він.

Політичний театр у Європі через імпорт зерна

Зеленський нагадав, що Україна працює над збереженням експортних маршрутів для перевезення зерна.

“Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але вони допомагають підготувати сцену для московського актора”, – зазначив президент, натякаючи на обмеження, які запровадили Польща, Угорщина та Словаччина.

Викрадення дітей – геноцид

“На жаль, різні терористичні угруповання і раніше викрадали дітей, але ніколи раніше масові викрадення та депортації не ставали частиною державної політики. До сьогодні. Викрадених дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв’язки з їхніми сім’ями. Це геноцид”, – наголосив Зеленський.

Росія починає війну кожне десятиліття

“Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б там застосована. Росія майже поглинула Білорусь, загрожує Казахстану та країнам Балтії”, – наголосив Зеленський.

Формула миру на Раді безпеки ООН

За словами президента України, формула миру стала основою для відновлення існуючої безпекової архітектури.

“Тепер ми можемо повернути до життя Статут ООН та гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради Безпеки ООН”, – зазначив Зеленський.

За його словами, формула миру стала глобальною, оскільки понад 140 держав підтримали її повністю або частково.

Запрошення на підготовку саміту миру

“Важливі переговори та консультації щодо імплементації формули миру відбулися у Хіросімі, Копенгагені та Джидді. І ми готуємо Всесвітній саміт миру. Я запрошую всіх вас – всіх, хто не терпить жодної агресії, – до спільної підготовки Саміту”, – заявив глава української держави.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський учора, 18 вересня, увечері прибув до США.

Він поїхав до Нью-Йорку, де відвідав українських захисників, які проходять там лікування та реабілітацію після поранень на фронті.

Під час візиту президент бере участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Ради безпеки ООН. Також він проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як зазначав раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Зеленський планував зробити чітку пропозицію ООН.

Вже відомо, що глава української держави розмовлятиме з главою Пентагону Ллойдом Остіним та президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Також, за даними ЗМІ, він може провести зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.