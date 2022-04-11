Франція видворить шістьох російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям

Шість російських дипломатів у Франції оголошено «персонами нон-грата», про що тимчасовому повіреному у справах РФ у Франції було повідомлено в понеділок увечері під час виклику в МЗС країни, оголосило французьке дипломатичне відомство.

«В результаті дуже тривалого розслідування Генеральна дирекція внутрішньої безпеки (DGSI) розкрила в неділю, 10 квітня, таємну операцію, проведену російськими спецслужбами на нашій території», — йдеться у комюніке, опублікованому на сайті французького міністерства закордонних справ.

«Шестеро російських агентів, які діяли під дипломатичним прикриттям, діяльність яких суперечила нашим національним інтересам, оголошено персонами нон-грата», — йдеться в повідомленні МЗС Франції. // Інтерфакс-Україна