Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в Криму

Вона закликає посилити співпрацю в межах Кримської платформи.

Генасамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в окупованому Росією Криму. Резолюція закликає країни — члени ООН посилити співпрацю в межах Кримської платформи.

Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

За резолюцію проголосували 65 країн, проти — 25, утрималися — 85.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, — Білорусь, Вірменія, Венесуела, Ефіопія, Еритрея, Зімбабве, Індія, Іран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизстан, Коморські Острови, Куба, Малі, Нікарагуа, Північна Корея, Судан, Сирія, Саудівська Аравія, Філіппіни, Сербія, Судан, Шрі-Ланка. // LB.ua