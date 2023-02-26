Глава МЗС Саудівської Аравії відвідав Київ та підписав пакет допомоги на $400 млн.

26 лютого, вперше після встановлення дипломатичних відносин між країнами 30 років тому, Україну відвідав міністр закордонних справ Саудівської Аравії Файсал бін Фархан Аль Сауд.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook.

Зеленський висловив сподівання, що ця зустріч “надасть нового імпульсу подальшій активізації нашого взаємовигідного діалогу”. Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин.

Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету та територіальної цілісності, – продовжив він. Це дуже важливо для нас і нашого суспільства”.

Саудівська Аравія поки що дотримувалась нейтральної позиції у війні. Водночас Королівство виступило посередником в обміні полоненими минулого року, під час якого двоє американських і п’ятеро британських громадян були звільнені з російського полону.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав зустріч успішною.

Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії. У межах візиту в Офісі Президента були підписані два документи, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн”, – зазначив він.

Мовиться про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку.

Окрім цього, Саудівська Аравія підтримала резолюцію ООН щодо сталого миру в Україні кілька днів тому.

Зауважимо, у жовтні після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з принцом Мухаммадом бін Салманом стало відомо, що Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу в розмірі 400 мільйонів доларів.

23 лютого Генеральна асамблея ООН, абсолютною більшістю, підтримала резолюцію України та союзників “Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні”. // Букви