Глава МЗС відповів путінському посіпаці Орбану на слова про суверенність України

За словами українського дипломата, Орбан визнав, що угорські дрони порушували повітряний простір України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна «не суверенна держава». За словами українського дипломата, угорський премʼєр «спʼянілий» російською пропагандою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги.

Сибіга наголосив, що премʼєр-міністр Угорщини визнав те, що саме угорські дрони залітати у повітряний простір України. «Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери», – зазначив український міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО.