Головний рабин України відповів Путіну, який назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу»

Він сказав, що разом з усім світом пишатиметься президентом України, який докладає всіх зусиль для захисту українського народу в умовах російської повномасштабної агресії.

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського “ганьбою єврейського народу”.

Про це Моше Реувен Асман сказав у коментарі кореспонденту УНІАН. Головний рабин України відреагував на чергові пропагандистські заяви Путіна на адресу Зеленського. “Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним”, – зазначив Моше Реувен Асман.

Також головний рабин України підкреслив, що в Україні немає неонацистів. “В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину”, – зазначив Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що під час виступу в рамках Петербурзького “міжнародного” економічного форуму президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують ,що “Зеленський – не єврей, а ганьба єврейського народу”.

Також він сказав, що нібито не дає ніяких оцінок колегам, але дивується, “як можна підтримувати неонацистський непотріб”.