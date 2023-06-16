Головний рабин України відповів Путіну, який назвав Зеленського «ганьбою єврейського народу»

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Він сказав, що разом з усім світом пишатиметься президентом України, який докладає всіх зусиль для захисту українського народу в умовах російської повномасштабної агресії.

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну, який назвав президента України Володимира Зеленського “ганьбою єврейського народу”.

Моше Реувен Асман відреагував на заяву Путіна про Зеленського / фото УНІАН

Моше Реувен Асман відреагував на заяву Путіна про Зеленського / фото УНІАН

Про це Моше Реувен Асман сказав у коментарі кореспонденту УНІАН. Головний рабин України відреагував на чергові пропагандистські заяви Путіна на адресу Зеленського. “Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишатиметься ним”, – зазначив Моше Реувен Асман.

Також головний рабин України підкреслив, що в Україні немає неонацистів. “В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину”, – зазначив Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, що під час виступу в рамках Петербурзького “міжнародного” економічного форуму президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують ,що “Зеленський – не єврей, а ганьба єврейського народу”.

Також він сказав, що нібито не дає ніяких оцінок колегам, але дивується, “як можна підтримувати неонацистський непотріб”.

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