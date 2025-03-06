Китай виступив проти російсько-американських переговорів без участі України та ЄС
Китай вважає, що в переговорах повинні взяти участь усі зацікавлені сторони
Спеціальний посланник Китаю у європейських справах Лу Шей шокований тим, як президент Дональд Трамп поводиться з американськими союзниками в Європі. Мирна угода для України не повинна визначатися лише США та Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.
Водночас спецпредставник Китаю наголосив, що Європа повинна замислитися над політикою адміністрації Трампа.
Лу Шей вважає, що будь-який мирний процес щодо України повинен передбачати визнання та участь усіх зацікавлених сторін, включаючи європейські країни.
«Різні пропоновані рішення повинні бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися обраними», – додав посадовець.Tweet