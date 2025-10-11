Латвія наказала 841 росіянину залишити країну до середини жовтня

Латвія наказала 841 громадянину росії покинути країну до 13 жовтня після того, як вони не змогли виконати необхідні вимоги — довести знання латвійської мови та пройти перевірки безпеки.

Про це пише Politico.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Латвія внесла зміни до свого імміграційного закону, а у 2024 році ще більше посилила його, зробивши правила суворішими для громадян росії, які хочуть залишитися у країні.

Згідно з поправками, громадяни росії повинні подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки та біографічних даних до 30 червня 2025 року, щоб легально залишатися в країні.

Нові правила торкнулися близько 30 тисяч росіян. Більшість виконала вимоги, але близько 2600 громадян рф добровільно покинули Латвію, а ще 841 громадянин росії не подав необхідні документи вчасно. Їх проінформували, що вони мають покинути Латвію до 13 жовтня.

Останнім часом Латвія зробила низку кроків щодо посилення національної безпеки на тлі зростання напруженості з москвою.

У травні міністерка закордонних справ Байба Браже закликала країни ЄС припинити видачу віз громадянам росії, посилаючись на проблеми безпеки. У червні парламент заборонив громадянам росії та Білорусі працювати в критично важливих об’єктах інфраструктури та купувати нерухомість у Латвії. // hromadske