«Маніпуляція фактами»: в МЗС відреагували на заяву Путіна про неповернення закордонних активів СРСР

Зокрема, РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР, але не надала інформацію про вартість українських активів.

В Міністерстві закордонних справ України вважають маніпуляцією фактами заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що Україна нібито не передала Росії закордонні активи колишнього радянського союзу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов’язання про передачу Російській Федерації закордонних активів Радянського Союзу – маніпуляція фактами. Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР від 1991 року. Відповідно до договору, частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР складає 16,37%», — заявив речник.

Ніколенко зазначив, що у 1994 році Україна та Росія підписали так звану «угоду про нульовий варіант», відповідно до якої РФ зобов’язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року, а Україна, зі свого боку, мала передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

«Водночас, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, що мали передаватися, унеможливила ратифікацію угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Відтак, вести мову про невиконання якихось зобов’язань без належного правового процесу видається необґрунтованим», — заявив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито не повернула РФ закордонні активи колишнього Радянського Союзу.

«Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов’язання про передавання нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила», — сказав Путін.

Нагадаємо, що заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, обговорюючи тривожні переміщення російських військ в бік кордону України, підтвердила побоювання Вашингтона щодо імовірних намірів Володимира Путіна – відновити Радянський Союз.

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