Нардепа Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» після схвалення дій режиму Лукашенка

Його колеги по фракції зібрали необхідну кількість підписів.

Народного депутат Євгенія Шевченка виключили з фракції «Слуга народу» після того, як він підтримав дії режиму Олександра Лукашенка по затриманню ексредактора опозиціоного Telegram-каналу Романа Протасевича.

Як повідомили джерела у фракції «Слуга народу», Давид Арахамія заявив, що назбиралася необхідна кількість підписів.

«Документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі», – повідомив колегами по фракції в чаті її голова Арахамія.

Оновлено. У пресслужбі СН офіційно повідомили про виключення Шевченка, але причини не вказали.

«Народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції «Слуга Народу». Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів. Зібрані всі необхідні підписи», — йдеться у повідомленні.

Після того, як влада Білорусі ініціювала екстрену посадку літака Афіни-Вільнюс під приводом «мінування», а потім затримала пасажира борту, ексредактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, Шевченко написав у себе в Facebook слова підтримки білоруському режиму.

Спершу він оприлюднив спільне з Лукашенком фото і підписом «Бацька вам не Янукович!», а потім написав допис про те, що «Мы с Бацькой за народ, за социальную справедливость, за настоящую независимость без внешнего управления». Україна в той час офіційно засудила затримання Протасевич і назвала це наступом на свободу слова.

Нагадаємо, що Шевченко їздив 20 квітня в Мінськ на зустріч з Лукашенком, де сказав йому, що «більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом». У «Слузі народу» заявили, що поїздка — власна ініціатива Шевченка, однак попередили, що вимагатимуть від нього пояснень. 22 квітня на засіданні Шевченко сам попросив виключити його з фракції, однак більшість «слуг нарооду» виступили проти. // LB.ua