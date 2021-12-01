Очільник МЗС України відреагував на заяву Лукашенка про політ до Криму з Путіним

Визнання Білоруссю незаконної окупації півострову завдасть непоправного удару по українсько-білоруським стосункам.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам у Ризі, де проходить зустріч голів МЗС країн НАТО.

«Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми діятимемо по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість», — сказав Кулеба.

Сьогодні раніше Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко заявив, що має намір відвідати окупований Крим разом з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема він, нібито, планує на запрошення Путіна відвідати базу ВКС у Севастополі.

Як відомо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення генерального секретаря Єнса Столтенберга візьме участь в засіданні глав МЗС держав-членів НАТО в Ризі (30 листопада — 1 грудня). Після цього Кулеба полетить у Стокгольм на зустріч Ради міністрів ОБСЄ (2-3 грудня).

Перебуваючи в Ризі, Дмитро Кулеба розказав про системні зусилля української дипломатії з розвитку Кримської платформи, зокрема, по лінії ООН і ОБСЄ (під час візиту у Стокгольм відбудеться окремий захід, присвячений Кримській платформі).