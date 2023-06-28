Переможцем конкурсу на посаду очільника АРМА стала Олена Дума

За це рішення проголосували шестеро з восьми членів конкурсної комісії.

Конкурс на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла Олена Дума.

Про це повідомила “Судово-юридична газета”.

За це рішення проголосували шестеро з восьми членів конкурсної комісії: Іван Ліщина, радник Міністра юстиції (раніше – заступник міністра юстиції); Дмитро Остапенко, адвокат, член Громадської ради доброчесності (в 2018-2020 роках);

Олена Яра, декан юридичного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування; Сергій Вернидубов, адвокат; Михайло Іваненко, адвокат; та Юрій Кіскін, адвокат, радник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром”.

Олена Дума працювала на різних керівних посадах в органах державної влади, починаючи з 2006 року (Кабінет міністрів, Мінекології, Мінагрополітики, Мін’юст, Фонд соціального страхування та заступник ОДА). Також вона очолювала профспілкові організації різного рівня.

У серпні 2022 року конкурсна комісія не змогла обрати претендента на посаду голови АРМА.

31 березня 2022 року конкурсна комісія оголосила імена кандидатів на посаду голови АРМА, які за результатами тестування пройшли до наступних етапів конкурсу. Дума тоді увійшла до трійки лідерів, набравши 80 балів. Стільки ж балів набрав Жоравович. Крім того, 80 балів набрав адвокат, який до 21 жовтня 2022 року був керівником Департаменту управління корпоративних прав ФДМУ, – Костянтин Ткаченко. // LB.ua