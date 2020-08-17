Посол Украины в Беларуси вызван на консультации в Киев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений и выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов.

Соответствующее заявление Кулебы обнародовано пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

«Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцов» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям. После этого Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул также, что качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлеченим России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси.

«Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в сложившейся новой реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — говорится в заявлении министра.

В то же время, по словам Кулебы, вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на способность Украины защищать права и законные интересы своих граждан на территории Беларуси.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили УНН, что прорабатывают все возможные опции по реагированию на события в Республике Беларусь.