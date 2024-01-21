Прем’єр Ізраїлю виступив проти створення незалежної палестинської держави

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що після “повної перемоги” в секторі Гази Ізраїль збереже там свій контроль, як і продовжуватиме контролювати палестинські території на Західному березі річки Йордан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє в неділю видання Times of Israel.

“У відеозверненні, яке, безсумнівно, посилить напруженість у відносинах з адміністрацією Байдена, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу говорить про “день після”, наполягаючи на тому, що Ізраїль досягне “повної перемоги”, після якої “в Газі не залишиться жодного суб’єкта, який фінансує тероризм, навчає тероризму або посилає нам терор”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нетаньягу вимагає демілітаризації сектору Гази під повним контролем Ізраїлю.

“Я не піду на компроміс щодо повного ізраїльського контролю над усією територією на захід від Йордану”, – заявив також глава уряду Ізраїлю.

За його словами, він “твердо стояв на цій позиції перед обличчям сильного міжнародного і внутрішнього тиску”.

Таким чином, як зазначає Times of Israel, Нетаньягу поставив собі в заслугу те, що протягом багатьох років він не давав можливості створити палестинську державу: “Моя наполегливість – це те, що протягом багатьох років перешкоджало створенню палестинської держави, яка становила б екзистенційну небезпеку для Ізраїлю”.

Нетаньягу додав, що допоки він є прем’єр-міністром, він буде “продовжувати твердо стояти на цьому”. “Якщо хтось має іншу позицію, нехай проявить лідерство і чесно заявить про свою позицію громадянам Ізраїлю”, – сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачить майбутнє сектору Гази разом із Західним берегом під контролем єдиного палестинського керівництва.