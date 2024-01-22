Прем’єр Польщі Туск прибув із візитом до Києва

Глава польського уряду Дональд Туск у понеділок, 22 січня, прибув в Україну.

Про це у соцмережі X інформує канцелярія прем’єр-міністра РП, передає Укрінформ.

«Прем’єр-міністр Дональд Туск розпочинає візит до Києва, де він зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленський та Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, візит Туска був анонсований раніше. Очікується, що буде обговорено питання блокади кордону з Україною.

Раніше в одному з інтерв’ю Туск наголошував, що і для нього, і для очільника Польщі Анджея Дуди «ситуація в Україні та на фронті є питанням №1 для польської безпеки».

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною – усі пункти пропуску розблоковані.